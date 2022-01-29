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Комиссия ФИБА посетила Россию и оценила заявку на проведение Евробаскета-2025

С 24 по 28 января в Москве и Перми побывали представители ФИБА. Официальный визит в Россию оценочной комиссии ФИБА, побывавшей в Москве и Перми в рамках заявочной кампании на организацию Евробаскета-2025, завершился в пятницу.

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