Вовкин

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Микробный конец света

Микробный конец света

Не надо растворять информацию в море информационного мусора У меня возникают все большие сомнения по поводу того, что ООН и ее специализированные органы в состоянии правильно и своевременно идентифицировать угрозы, возникающие перед человечеством.

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Анна Эржибова
Самый страшный зверь это двуногие кхм которые на своём пути сметая всё и вся всех добивается что ему нужно как нужно:( а на остальное остальных наскхм главное ему хорошо
Борис Осипов
Алексей Андреевич
ужасть просто

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