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Сайт Avia.pro: военные ДНР одним ударом по понтонному мосту у Старомарьевки уничтожили два бронетранспортера ВСУ

Сайт Avia.pro: военные ДНР одним ударом по понтонному мосту у Старомарьевки уничтожили два бронетранспортера ВСУ

Военные непризнанной ДНР одним ударом по понтонному мосту у села Старомарьевка на юге Донецкой области уничтожили два бронетранспортера Вооруженных сил Украины.

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