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Есть все ДНК – Москалькова: Россия готова отдать Киеву тела погибших в "Ильюшине"

Есть все ДНК – Москалькова: Россия готова отдать Киеву тела погибших в "Ильюшине"

Москва может идентифицировать всех погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76.Выяснилось, что у нашей страны имеются в распоряжении все ДНК для идентификации погибших при крушении самолёта Ил-76.

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