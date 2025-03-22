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Царьград

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Сестра погибшего в "Крокусе" новосибирца рассказала о том, как пережила трагедию

Сестра погибшего в "Крокусе" новосибирца рассказала о том, как пережила трагедию

Гибель мужчины и его несостоявшейся тёщи запечатлели камеры – террористы расстреляли их в спину, а затем оставили гореть заживо.

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