Представитель ХАМАС указал на безрезультатность первого раунда переговоров

Оптимизм президента США Джо Байдена по поводу соглашения о прекращении огня, подготовленного в ходе первого раунда переговоров в Дохе между американской, израильской, катарской и египетской сторонами по прекращению огня в секторе Газа, напрасен из-за малоэффективного дипломатического процесса.