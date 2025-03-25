ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Majesty
    Судя по всему женщина с отклонениями ментальными. Может девиантные отклонения с детства были в лёгкой форме. Сегодня ...Как в «сказке». Д...
  • Добрый Кот
    Он будет недееспособным и может подать на алименты и жена обязана будет платить.В случае если другой супруг отказывае...Муж стал инвалидо...
  • Irina Krasnova
    кошмар, помоги ей, Господи!Как в «сказке». Д...

Как в «сказке». Девушка из Казани потеряла все, поддавшись чарам восточного принца

Как в «сказке». Девушка из Казани потеряла все, поддавшись чарам восточного принца

Говорят, что для любой женщины свадьба — это второй день рождения. И каждая, конечно, хочет, чтобы этот день был запоминающимся и, желательно, сказочным.

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Комментарии
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Добрый Кот
Неизлечимая идиотка. Чернильница захотела восточную сказки - получи. Ну ладно перепихнуться с черножопым; ну ладно сожительствовать с ним. Но, блядь, будучи просто в отношениях, не замужем переписывать имущество...Это как нужно страдать от нехватки мужского внимания, это насколько надо быть тупой и ущербной?
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18 час.
IK
Irina Krasnova
кошмар, помоги ей, Господи!
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13 час.
Майя Majesty
Судя по всему женщина с отклонениями ментальными. Может девиантные отклонения с детства были в лёгкой форме. Сегодня усугубились вот ...до такого... Таких никто не контролирует, (родители иногда даже не подозревают что их ребенок &quot;особенный&quot;) считается, что они полноценные для общества люди, а это не так. Они очень уязвимы.
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8 час.
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