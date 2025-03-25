Как в «сказке». Девушка из Казани потеряла все, поддавшись чарам восточного принца

Неизлечимая идиотка. Чернильница захотела восточную сказки - получи. Ну ладно перепихнуться с черножопым; ну ладно сожительствовать с ним. Но, блядь, будучи просто в отношениях, не замужем переписывать имущество...Это как нужно страдать от нехватки мужского внимания, это насколько надо быть тупой и ущербной?

Майя Majesty

Судя по всему женщина с отклонениями ментальными. Может девиантные отклонения с детства были в лёгкой форме. Сегодня усугубились вот ...до такого... Таких никто не контролирует, (родители иногда даже не подозревают что их ребенок "особенный") считается, что они полноценные для общества люди, а это не так. Они очень уязвимы.