Говорят, что для любой женщины свадьба — это второй день рождения. И каждая, конечно, хочет, чтобы этот день был запоминающимся и, желательно, сказочным.
Как в «сказке». Девушка из Казани потеряла все, поддавшись чарам восточного принца
Комментарии
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Добрый Кот
Неизлечимая идиотка. Чернильница захотела восточную сказки - получи. Ну ладно перепихнуться с черножопым; ну ладно сожительствовать с ним. Но, блядь, будучи просто в отношениях, не замужем переписывать имущество...Это как нужно страдать от нехватки мужского внимания, это насколько надо быть тупой и ущербной?
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18 час.
IK
Irina Krasnova
кошмар, помоги ей, Господи!
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13 час.
Майя Majesty
Судя по всему женщина с отклонениями ментальными. Может девиантные отклонения с детства были в лёгкой форме. Сегодня усугубились вот ...до такого... Таких никто не контролирует, (родители иногда даже не подозревают что их ребенок "особенный") считается, что они полноценные для общества люди, а это не так. Они очень уязвимы.
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8 час.
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