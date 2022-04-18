Аргументы и Факты

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В Японии рассказали о путях противодействия обходу санкций против РФ

В Японии рассказали о путях противодействия обходу санкций против РФ

Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета заявил, что одна из целей его участия в министерской встрече «большой двадцатки» заключается в «проведении работы» среди государств, не принявших санкций против РФ.

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