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23 августа – День разгрома советскими войсками гитлеровских армий в Курской битве

23 августа – День разгрома советскими войсками гитлеровских армий в Курской битве

Сегодня жители России отмечают памятную дату и выражают глубочайшую благодарность своим предкам, совершившим в 1943 году беспримерный подвиг во время одного из самых значимых и кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны.

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