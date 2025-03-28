Минобороны опубликовало кадры освобождения Малых Щербаков в Запорожской области

РИА Новости/Сергей Бобылев Минобороны РФ разместило видео освобождения населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области штурмовиками 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной), о котором было объявлено в официальной сводке военного ведомства РФ на текущей неделе.
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