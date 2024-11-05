Digital Foundry распаковала две PS5 Pro, продюсер Metal Gear Solid Δ объяснил «дельту», ремейк Silent Hill 2 номинирован на «Игру года» в Golden Joystick Awards, Slitterhead получает смешанные превью, ММО-шутер PIONER ждёт «товарищей» для закрытого бета-теста, «Смута» доросла до версии 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)