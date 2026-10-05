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Царьград

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OpenAI считает, что преимущества ИИ перевесят возможные риски

OpenAI считает, что преимущества ИИ перевесят возможные риски

Глава OpenAI Сэм Альтман считает, что риски от ИИ оправданы его преимуществами. Альтман заявил, что компания не выйдет на биржу до 2026 года из-за опасений безопасности.

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