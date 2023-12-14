Хакер Nirvana Finance признал себя виновным и согласился возместить ущерб жертвам

Шакиб Ахмед, 34-летний старший инженер по безопасности признал, что использовал протокол Nirvana Finance и еще одну неназванную децентрализованную биржу криптовалют, сообщила в четверг прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии