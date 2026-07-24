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Татар-информ

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Контрактники из Сахалина, Омска и ДНР отправились на службу из Нижнекамска

Контрактники из Сахалина, Омска и ДНР отправились на службу из Нижнекамска

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой В Нижнекамске очередная группа добровольцев, прибывших из разных регионов России, заключила контракты с Министерством обороны и отправилась к месту прохождения службы в зоне специальной военной операции.

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