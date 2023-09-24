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Тед Кравиц: «ФИА закроет лазейку, благодаря которой «Ред Булл» отбыл штраф Переса»

Серхио Перес не потеряет позиции на старте Гран-при Катара после нарушения в Японии. Пилот сошел в Сузуке, не отбыв пятисекундное наказание.

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