Косули открыли купальный сезон на Иртыше. Очевидцы сняли заплыв животных по реке. Видео: vk.com/omsk_glavniy Новости Омска.
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Косули открыли купальный сезон на Иртыше. Очевидцы сняли заплыв животных по реке. Видео: vk.com/omsk_glavniy Новости Омска.