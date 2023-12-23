Гости баров и ресторанов перешли с вин на коктейли

Business FM спросила рестораторов, насколько за последние месяцы изменились предпочтения посетителей в выборе алкогольного напитка на вечерО новом тренде в алкогольных предпочтениях россиян пишет издание Shopper's со ссылкой на данные компании Absolut POS и опрос бизнеса.
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