В США конгрессмен включил пожарную тревогу для срыва голосования

Комитет по административным вопросам Палаты представителей Конгресса США начал расследование по делу конгрессмена Джамала Боумана, из-за 30 сентября в одном из офисных зданий ложно сработала пожарная сигнализация в ходе обсуждения проекта продления финансирования федерального правительства.
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