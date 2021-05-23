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Старания Байдена в отношении России ударят по геополитическим позициям Украины – СМИ

Старания Байдена в отношении России ударят по геополитическим позициям Украины – СМИ

Старания Байдена в отношении России ударят по геополитическим позициям Украины – СМИ AlexCoderСтарания Байдена в отношении России ударят по геополитическим позициям Украины – СМИ AlexCoder Журналисты рассказали о подноготной встречи представителей Вашингтона и Москвы для Киева Обозреватели американского издания The National Interest прокомментировали встречу между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым в Рейкьявике, отметив, что событие стало настоящим кошмаром для Украины.

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