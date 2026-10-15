Новинка получит систему охлаждения с элементами как в СО видеокарт OnePlus может представить новый мощный смартфон в конце текущего месяца — об этом пишет IT Home со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station.
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