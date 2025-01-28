Геннадий Дубов: Указы Трампа больно ударили по либералам

Как изменится политика США после последних указов Трампа? Почему либеральная часть общества в панике? Как это повлияет в Украину и Беларусь? На вопросы зрителей, читателей и ведущего Василия Апасова ответил политический эксперт Геннадий Дубов.
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