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Геннадий Дубов: Указы Трампа больно ударили по либералам

Как изменится политика США после последних указов Трампа? Почему либеральная часть общества в панике? Как это повлияет в Украину и Беларусь? На вопросы зрителей, читателей и ведущего Василия Апасова ответил политический эксперт Геннадий Дубов.

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