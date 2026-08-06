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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Солари с голом – лучший игрок матча «Спартак» – «Оренбург» с оценкой 8.1 по Индексу ГОЛа

Пабло Солари получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа в матче « Спартака » против « Оренбурга » в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (5:1).

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