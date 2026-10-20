Смотрите в зеркало и замечаете морщинки, которых ещё пару лет назад не было? Ловите себя на мысли «а ведь я представлял(а) свою жизнь совсем иначе»? Вспоминаете о несбывшихся мечтах и чувствуете, как внутри что-то сжимается? Если да — вы не одиноки.