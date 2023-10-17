Россиянам рассказали о суперспособностях квашеной капусты

МОСКВА, 17 октября, ФедералПресс. Старший преподаватель кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о суперспособностях квашеной капусты.
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