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ФедералПресс

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Россиянам рассказали о суперспособностях квашеной капусты

Россиянам рассказали о суперспособностях квашеной капусты

МОСКВА, 17 октября, ФедералПресс. Старший преподаватель кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о суперспособностях квашеной капусты.

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