Военный эксперт и политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми дал точный прогноз относительно того, когда закончится специальная военная операция (СВО), которую Россия проводит на Украине.
Яков Кедми дал точный прогноз, когда закончится СВО
Комментарии
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Сергей Сидоров
Этот тип сионист. И доверять ему не стоит.
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1 час.
Галина Дьячина
твои слова..да Богу в уши!!!
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44 мин.
Павел Иванов
Сравнять с лица земли Газу не проблема. Однако у Хамаса есть довольно сильное оружие против израильтян - это мирные жители. Мирными жителями прикрываются террористы. Детей используют как разведчиков и курьеров для передачи информации. Как преодолеть такой щит пока не известно. Может вы подскажите?
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18 мин.
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