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Яков Кедми дал точный прогноз, когда закончится СВО

Яков Кедми дал точный прогноз, когда закончится СВО

Военный эксперт и политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми дал точный прогноз относительно того, когда закончится специальная военная операция (СВО), которую Россия проводит на Украине.

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Комментарии
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Сергей Сидоров
Этот тип сионист. И доверять ему не стоит.
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1 час.
Галина Дьячина
твои слова..да Богу в уши!!!
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44 мин.
Павел Иванов
Сравнять с лица земли Газу не проблема. Однако у Хамаса есть довольно сильное оружие против израильтян - это мирные жители. Мирными жителями прикрываются террористы. Детей используют как разведчиков и курьеров для передачи информации. Как преодолеть такой щит пока не известно. Может вы подскажите?
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18 мин.

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