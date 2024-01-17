Яков Кедми дал точный прогноз, когда закончится СВО

Павел Иванов

Сравнять с лица земли Газу не проблема. Однако у Хамаса есть довольно сильное оружие против израильтян - это мирные жители. Мирными жителями прикрываются террористы. Детей используют как разведчиков и курьеров для передачи информации. Как преодолеть такой щит пока не известно. Может вы подскажите?