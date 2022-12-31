Салливан о 0/9 «Питтсбурга» в большинстве против «Нью-Джерси»: «Нам не хватало остроты. Игра не шла»

Майк Салливан высказался о неудачной игре «Питтсбурга» в большинстве против «Нью-Джерси». «Пингвинс» проиграли «Девилс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ, ни разу не реализовав численное преимущество при 9 попытках (и пропустив одну шайбу при этом).