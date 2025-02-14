Разговор Трампа с Путиным станет главной темой обсуждения в кулуарах

В немецком Мюнхене открылась «фирменная» конференция. Площадка знаковая сама по себе, но в этом году особенно — это первый форум с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа и проходит он сразу после его разговора с Владимиром Путиным, что, несомненно, спутало все карты многим.