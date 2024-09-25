Гендиректор USADA предложил шантажировать спортсменов за участие в Играх дружбы

Гендиректор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт в беседе с российскими пранкерами предложил шантажировать спортсменов, которые хотят посетить Игры дружбы в РФ, недопуском на Олимпийские игры.
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