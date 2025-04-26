Ольга Любимова: По поручению Президента представила Россию на похоронах Папы Римского Франциска

По поручению Президента представила Россию на похоронах Папы Римского ФранцискаЗаупокойная месса по пантифику прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей.
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