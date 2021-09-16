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На смартфоны будут устанавливать еще четыре российских приложения

На смартфоны будут устанавливать еще четыре российских приложения

Это будет музыкальный плеер, «читалка», онлайн-магазин и программа для проведения конференций.Со следующей весны на новых смартфонах, гаджетах и электронике, которые продаются в России, будут предустановлены еще четыре российских приложения.

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