На смартфоны будут устанавливать еще четыре российских приложения

Это будет музыкальный плеер, «читалка», онлайн-магазин и программа для проведения конференций.Со следующей весны на новых смартфонах, гаджетах и электронике, которые продаются в России, будут предустановлены еще четыре российских приложения.
Это будет музыкальный плеер, «читалка», онлайн-магазин и программа для проведения конференций.Со следующей весны на новых смартфонах, гаджетах и электронике, которые продаются в России, будут предустановлены еще четыре российских приложения.
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