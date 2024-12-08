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Овчинский: Более 150 нежилых помещений используют на первых этажах новостроек по программе реновации в САО

Овчинский: Более 150 нежилых помещений используют на первых этажах новостроек по программе реновации в САО

В новостройках по программе реновации на севере столицы используют более 150 нежилых помещений. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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тн
татьяна неструева
какой ужас  .  как  будут жить люди на втором этаже  ?*
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