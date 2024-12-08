Овчинский: Более 150 нежилых помещений используют на первых этажах новостроек по программе реновации в САО

В новостройках по программе реновации на севере столицы используют более 150 нежилых помещений. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.