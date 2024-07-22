Адвокат Горшков: Эдвард Бил получил максимально возможное наказание

Российский блогер-пранкер Эдвард Бил, который прокатился на самокате в Одинцове в форме сотрудника полиции, получил максимально возможное и максимально строгое наказание за свои действия в рамках действующего законодательства.
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