Россияне досрочно погасили в 2023 году 11 млн потребкредитов

Банковские заемщики в 2023 году досрочно закрывали потребительские кредиты намного чаще, чем в три предыдущих года: доля досрочных погашений составила 21% против 18% в 2022 году и 9–9,5% в 2020–2021 годах.
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