Крупный финский производитель Aaltonen решил полностью закрыть производство в Эстонии и уволить всех сотрудников.
«Зря мы пошли против России»: финны открыли глаза Эстонии
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... какое производство у криворуких чухонцев? Эти существа пригодны только для уборки дерьма в свинарниках, даже это- акт высшего милосердия, дерьмо должно быть в дерьме!!!
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14 час.
Леонид Руси
Нищеброды )))
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14 час.
alik3456 Джексон
На зло России замёрзнем зимой...
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8 час.
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