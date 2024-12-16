Заноза
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Заноза

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«Зря мы пошли против России»: финны открыли глаза Эстонии

«Зря мы пошли против России»: финны открыли глаза Эстонии

Крупный финский производитель Aaltonen решил полностью закрыть производство в Эстонии и уволить всех сотрудников.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... какое производство у криворуких чухонцев? Эти существа пригодны только для уборки дерьма в свинарниках, даже это- акт высшего милосердия, дерьмо должно быть в дерьме!!!
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14 час.
Леонид Руси
Нищеброды )))
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14 час.
alik3456 Джексон
На зло России замёрзнем зимой...
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8 час.

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