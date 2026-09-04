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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Как настоящая семья «подкидыша» Нины Руслановой нашла ее, и Почему актриса так и не встретилась с родными сестрами

Шоу-бизнес: Как настоящая семья «подкидыша» Нины Руслановой нашла ее, и Почему актриса так и не встретилась с родными сестрами

Нина Русланова сыграла более 150 ролей в кино. Когда актрисы не стало в 2021 году, плакала вся страна – было ощущение, что каждый прощался с родной душой, близким человеком.

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