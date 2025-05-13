Ростех подключил «Аэрофлот» к отечественной системе передачи данных ACARS

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Компания «Инфоком-Авиа» (входит в УК «Азимут» Госкорпорации Ростех) и крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» заключили договор о коммерческой эксплуатации отечественного сервиса цифровой авиационной связи «борт—земля» (ACARS).
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