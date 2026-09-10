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Asian water monitor lizard fished out of Missouri storm drain

Animal control officers in Missouri became reptile wranglers for a day when a large monitor lizard was found trapped in a storm drain.

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