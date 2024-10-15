Генсек НАТО заявил о способности нового командования изменить ход конфликта на Украине

Новое командование НАТО по координации военной помощи Киеву изменит боевые действия на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в создаваемый штаб командования, его слова приводятся на официальном сайте альянса.
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