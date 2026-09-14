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Аргументы и Факты

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Мендель: Зеленский борется с каждым, кто имеет отличное от него мнение

Мендель: Зеленский борется с каждым, кто имеет отличное от него мнение

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина становится государством, в котором критика позиции руководства воспринимается как предательство.

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