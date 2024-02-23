- Да пропади оно все пропадом! – Анна переложила готовые котлеты на тарелку, в сердцах ухватилась за ручку старой, бабушкиной еще, чугунной сковороды, напрочь забыв про прихватку, обожглась, и взвыла от несправедливости хаотичного своего бытия.