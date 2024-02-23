- Да пропади оно все пропадом! – Анна переложила готовые котлеты на тарелку, в сердцах ухватилась за ручку старой, бабушкиной еще, чугунной сковороды, напрочь забыв про прихватку, обожглась, и взвыла от несправедливости хаотичного своего бытия.
Котлета
Комментарии
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Элеонора Коган
Добрый рассказ о любви и верности и преданности!!!!
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6 час.
Элеонора Коган
И котики Семён и Грека с ними и им не изменят никогда!!!У них семья все счастливы!!!
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6 час.
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