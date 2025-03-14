Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 595 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Американцы гениальные сказочники, они и гиперзвук тоже придумали, но "злые русские" украли все чертежи, а вот, восста...В России предложи...
  • Леонид Руси
    Атомные бомбы на их дома охладят пыл этих педерастовВ Германии заявил...
  • александр мозговой
    На Луну американцы уже слетали, правда потом чертежи ракеты потерялись, да и в прошлом году вдруг обнаружили, о чем з...В России предложи...

Запасы ракет ATACMS на Украине иссякли. И рассчитывать Киеву уже не на что

Запасы ракет ATACMS на Украине иссякли. И рассчитывать Киеву уже не на что

В ходе боевых действий с Россией украинская армия израсходовала весь свой запас поставленных США армейских тактических ракетных систем (ATACMS), сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх