Британская пресса: европейцы надеялись разграбить российские активы на 300 миллиардов долларов Возможные мирные переговоры по украинскому конфликту являются одной из главных тем западной прессы.
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Британская пресса: европейцы надеялись разграбить российские активы на 300 миллиардов долларов Возможные мирные переговоры по украинскому конфликту являются одной из главных тем западной прессы.
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