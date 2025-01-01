Хроники чубатого переобувания

Меня всегда веселили попытки украинцев при эпичной зраде, когда русские сварганят что-то мощное и великое, присвоить российское достижение, над которым они до этого долго и потужно стебались, себе любимым.
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