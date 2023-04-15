Почему герои советского кино живут вместе с родителями? Один из вопросов, который часто задают себе молодые исследователи советского кино и – советского образа жизни звучит так: «Почему взрослые дядьки-тётки, вроде Жени Лукашина, Нади Шевелёвой или Юрия Деточкина продолжают в свои 30+ жить с родителями?» Действительно, если присмотреться, очень многие персонажи - от сугубо положительных, вроде Пал-Палыча Знаменского из телесериала «Следствие ведут Знатоки» до отрицательных, типа Рудольфа-Родиона из саги «Москва слезам не верит» не имеют отдельных квартир и остаются «мамиными любимцами» в зрелые годы.