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Эксперты дали полезные советы по выбору нового телефона

Эксперты дали полезные советы по выбору нового телефона

Жителям Башкирии рассказали, на чём можно сэкономить при покупке смартфонаЧтобы не заплатить немыслимую сумму за новый телефон, специалисты сервисного центра посоветовали определить, какие функции необходимы покупателю.

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