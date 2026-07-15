Желание Болгарии покинуть «коалицию желающих» говорит о растущем в ЕС понимании бесперспективности финансирования Киева.
ЕС начал менять позицию по Украине из-за военного преимущества России
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Галина Чужая
Вредно не мечтать, есть у мечты особенность - сбываться🤣🤣🤣🤣
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1 м.
людмила михайлик
ЕС должен отказаться от Украины,а то им будет плохо
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1 м.
Светлана Петрова
а кто не меняет, китайцы вон кричат о дружбе, а поставляют запчасти для дронов, которые летят в нас, а мы продаем Европе газ, они на дешевом газе производят оружие против нас
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1 м.
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