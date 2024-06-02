Политика как он...
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Политика как она есть

40 884 подписчика

Рассказываю, кто из командующих остался в строю после масштабных чисток

Рассказываю, кто из командующих остался в строю после масштабных чисток

Сейчас внимание всей страны приковано к широкомасштабным чисткам в МО. В связи с этим мы упускаем важнейший момент - как складывается судьба командующих войсками и кто остаётся в строю.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Интересно, когда начнутся чистки в правительстве, Думе, других министерствах? Чисткой в МО и иноагентов нам не обойтись, будет похоже на замазывание глаз народу.
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8 час.
Владимир Соловьев
МНОГИМ ОФИЦЕРАМ, УЧАСТНИКАМ СВО, ОТКРЫТА ДОРОГА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВОЕННУЮ АКАДЕМИЮ,  БУДУЩИМ МАРШАЛАМ.
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6 час.
V K
А кому стреляться? Ведь все воры считают себя невиновными! Подумаешь. откат получил - но он же не крал!!!Все ИСКРЕННЕ считают себя невиновными. Так что стреляться им, по их мнению, совершенно ни к чему...
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5 час.

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