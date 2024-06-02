Рассказываю, кто из командующих остался в строю после масштабных чисток

Интересно, когда начнутся чистки в правительстве, Думе, других министерствах? Чисткой в МО и иноагентов нам не обойтись, будет похоже на замазывание глаз народу.

V K

А кому стреляться? Ведь все воры считают себя невиновными! Подумаешь. откат получил - но он же не крал!!!Все ИСКРЕННЕ считают себя невиновными. Так что стреляться им, по их мнению, совершенно ни к чему...