❕В «Крымэнерго» находится 14 тысяч заявлений на технологические присоединения к энергосетям. Подключения для льготников начнутся с ноября Министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин сообщил, что на сегодняшний день в предприятии «Крымэнерго» насчитывается порядка 14 тысяч заявлений на технологические присоединения.
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