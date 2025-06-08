Речные «Снегири» подарили детям столичных транспортных полицейских праздник

Солнечные блики на воде, свежий ветер в лицо и счастливый гомон детей – так выглядел настоящий праздник для 50 семей льготных категорий сотрудников транспортной полиции ЦФО и их самых главных VIP-гостей – сыновей и дочек! В честь Международного дня защиты детей УРЛС УТ МВД России по ЦФО и линейный отдел на водном транспорте устроили для них волшебное путешествие по Москве-реке на теплоходе «Снегири-4»и незабываемые два с половиной часа настоящей летней радости.