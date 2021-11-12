В Красноярском крае полицейские и общественники наградили победителей конкурса социальной рекламы «Вместе против мошенничества»

Дипломы и подарки авторам лучших работ, посвященных профилактике мошенничества, вручили врио начальника Межмуниципального управления и представитель Общественного совета.
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